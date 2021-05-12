События

18:18 12.05.2021

В Луганской области на территории школы пятиклассник с ножом напал на семиклассника

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В Луганской области на территории школы пятиклассник с ножом напал на семиклассника

На спортивной площадке на территории одной из школ г.Приволье Луганской области между двумя мальчиками произошел конфликт, во время которого один из несовершеннолетних ударил другого ножом.

"Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика. Установлено, что нож он принес, чтобы вырезать рогатки", - сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Пострадавший подросток находится в больнице, его жизни угрозы нет.

Отмечается, что информация о данном событии поступила в полицию от классного руководителя 7-го класса.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. На месте происшествия работают полицейские.

Теги: #инцидент #нож #луганская_область #школьники
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