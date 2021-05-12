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18:06 12.05.2021

В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара

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В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара

В ХАМАС в среду подтвердили, что при ударе израильской армии погиб командир боевого крыла этого движения Бассем Исса, отвечавший за операции в городе Газа, сообщают ближневосточные СМИ.

В заявлении бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" говорится, что при израильской атаке погибли еще несколько боевиков.

В Израиле ранее объявили о ликвидации четырех членов командования боевым крылом ХАМАС в секторе Газа. Помимо Бассема Иссы, в списке числится, в частности, командир подразделения, специализирующегося на киберпространстве, Джамаа Тахла.

Армия обороны Израиля сообщила в среду, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов. Примерно 85-90% из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще около 200 снарядов упали на территории сектора Газа.

Израильтяне в ответ начали наносить удары по Газе.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых. С израильской стороны, по последним данным, погибли шесть человек.

Теги: #хамас #гибель #лидер
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