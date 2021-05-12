ГФС проводит обыски в помещениях "Киевгорсвета"

Государственная фискальная служба (ГФС)в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в помещениях КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятий.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч.3 ст 212 УК Украины). Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченных к работам по замене уличного освещения в Киеве", - сообщает пресс-служба ГФС в Facebook в среду вечером.

Отмечается, что целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.

Так, во время обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карточки, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

"Всем причастным к противоправным действиям, которые наносят ущерб для общества города, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - заявил глава ГФС Вадим Мельник.