События

17:47 12.05.2021

ГФС проводит обыски в помещениях "Киевгорсвета"

1 мин читать
ГФС проводит обыски в помещениях "Киевгорсвета"

Государственная фискальная служба (ГФС)в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в помещениях КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятий.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч.3 ст 212 УК Украины). Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченных к работам по замене уличного освещения в Киеве", - сообщает пресс-служба ГФС в Facebook в среду вечером.

Отмечается, что целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.

Так, во время обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карточки, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

"Всем причастным к противоправным действиям, которые наносят ущерб для общества города, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - заявил глава ГФС Вадим Мельник.

 

Теги: #киевгорсвет #обыски #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 12.05.2021
ГФС и прокуратура проводят обыски в "Киевавтодоре"

ГФС и прокуратура проводят обыски в "Киевавтодоре"

13:12 12.05.2021
ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

10:49 12.05.2021
В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

16:37 11.05.2021
СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

15:21 11.05.2021
СБУ проводит обыски в доме Медведчука

СБУ проводит обыски в доме Медведчука

13:02 07.05.2021
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

19:20 28.04.2021
ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и в "АК "Богдан Моторс" в связи с поставками некачественной техники в ВСУ - источник

ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и в "АК "Богдан Моторс" в связи с поставками некачественной техники в ВСУ - источник

11:37 23.04.2021
СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

13:57 21.04.2021
Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

17:53 13.04.2021
На территории ВДНХ в Киеве проводятся обыски – пресс-служба

На территории ВДНХ в Киеве проводятся обыски – пресс-служба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГФС и прокуратура проводят обыски в "Киевавтодоре"

Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для ознакомления с подозрением

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

ПОСЛЕДНЕЕ

В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара

СБУ разоблачила схему продажи контрафактных сигарет и алкоголя, часть которых производилась в "ДНР"

В Харьковскую область перераспределено более 3 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio

Зеленский назначил 5 судей в местных общих городских и районных судах

Из-за приостановления Непалом международного авиасообщения в стране вынужденно остались 107 украинцев - МИД

В пассажирских зонах на всех станциях Киевского метро разместили автоматические дефибрилляторы

Зеленский призывает немедленно остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

В Киеве появится Центр нейрореабилитации участников АТО

Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили позиции Нацгвардии в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА