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17:44 12.05.2021

СБУ разоблачила схему продажи контрафактных сигарет и алкоголя, часть которых производилась в "ДНР"

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СБУ разоблачила схему продажи контрафактных сигарет и алкоголя, часть которых производилась в "ДНР"

Служба безопасности Украины заблокировала схему масштабной противоправной продажи контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях, ежемесячный оборот которой составлял более 10 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы выяснили, что злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в "ДНР" и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли из временно оккупированной территории", - говорится в сообщении СБУ в среду.

В нем отмечается, что по данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек.

"Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли", - сообщают правоохранители.

Они отмечают, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в 2 областях Украины.

"Во время следственных действий изъято: более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет; более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя; черновые записи, 500 тыс. грн наличными", - уточняют в СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту "товара" на территории других областей Украины.

Теги: #контрафакт #сбу #алкоголь #сигареты
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