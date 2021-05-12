В Харьковскую область перераспределено более 3 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio

В Харьковскую область из Запорожской перераспределено 3300 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"По информации Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, эту партию вакцины направят на вакцинацию граждан категории 65+, а также на проведение ревакцинации", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 13-14 мая область ожидает поставку новой партии вакцины CoronaVac, которая сейчас находится на лабконтроле в Киеве.