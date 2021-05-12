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17:20 12.05.2021

Из-за приостановления Непалом международного авиасообщения в стране вынужденно остались 107 украинцев - МИД

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Из-за приостановления Непалом международного авиасообщения в стране вынужденно остались 107 украинцев - МИД

В связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая 2021 года на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности. У четырех украинцев обнаружен COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

Николенко добавил, что, кроме общей группы в социальной сети, для обработки обращений граждан, застрявших в Непале, или их родственников функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88. Для оказания оперативной консульской помощи украинцам в Катманду также работает почетный консул Украины.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время, должны понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения", - пояснил спикер.

Николенко сообщил, что сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств.

"По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания "Turkish Airlines". Держим это дело на контроле", - указал он.

Спикер МИД обратил внимание на то, что вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много недостоверной информации.

"Хочу всех успокоить - своих на произвол не оставим. Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии", - подчеркнул он.

Теги: #непал #украинцы
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