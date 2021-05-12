События

17:10 12.05.2021

В пассажирских зонах на всех станциях Киевского метро разместили автоматические дефибрилляторы

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В пассажирских зонах на всех станциях Киевского метро разместили автоматические дефибрилляторы

В пассажирских зонах на всех 52 станциях киевского метрополитена разместили автоматические дефибрилляторы, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Тридцать три единицы оборудования, находившиеся в кассах подземки перемещены на платформы и кассовые залы. Места монтажа обсуждались с Всеукраинским советом реанимации", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

В нем отмечается, что 52 дефибриллятора (по одному для каждой станции) были закуплены Киевским городским центром общественного здоровья и переданы на баланс КП в 2020 году. Из них 19 были установлены в местах определенных авторами общественного бюджета "Реаниметро".

Как сообщалось, в конце марта на станции киевского метро "Дворец спорта" установленный дефибриллятор впервые помог спасти жизнь пассажира.

Теги: #киев #метрополитен #дефибрилляторы
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