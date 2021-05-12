Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили позиции Нацгвардии в зоне ООС

Военные атташе Швеции, Дании и Норвегии в среду, 12 мая, в рамках своего официального визита в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе посетили воинскую часть 3035, а также один из блокпостов Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба НГУ.

"Сегодняшние мероприятия - лишь часть программы посещения иностранной делегации для ознакомления с политикой безопасности, оперативной ситуацией в районе ООС и актуальным состоянием выполнения задач по пресечению огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Швеции в Украине капитан 2-го ранга Бьорн Вильберни, атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Дании в Украине капитан 2-го ранга Феликс Эббестад и атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегии в Украине подполковник Бойе Лиллеруд.

"На базе 15-го Славянского полка иностранную делегацию ознакомили с особенностями функций Национальной гвардии в районе проведения операции Объединенных сил и представили образцы военной техники и вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ", - отмечают в Нацгвардии.

На территории части военные атташе отдали дань погибшим украинским военным возле Стелы Памяти.

Делегация также посетила один из блокпостов. На месте иностранные коллеги ознакомились со спецификой и условиями службы гвардейцев из состава Объединенных сил, которые обеспечивают изоляционно-ограничительные мероприятия.

Как сообщалось, 11 мая представители Киевской ассоциации военных атташе посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником и ознакомились с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".