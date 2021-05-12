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16:34 12.05.2021

Образовательные потери за время пандемии составили около 8%, но их можно восполнить - Шкарлет

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Образовательные потери за время пандемии составили около 8%, но их можно восполнить - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что образовательные потери за время пандемии составили около 8%.

"Есть даже таки радикальные взгляды, относительно того, чтобы на один год вернуться назад и переучиться. Это очень радикальные вещи. Мы также делали такой анализ, но ни родители, ни учителя не расценивают такие потери в образовании за время пандемии, которые мы претерпели. Ориентировочно 8% потерь", - сказал Шкарлет на пресс-конференции в Черниговской области в среду.

Министр отметил, что те методики и подходы, которые предлагаются министерством, позволяют в текущем процессе догнать все потери.

Теги: #потери #мон #образование #пандемия
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