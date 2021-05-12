Города-побратимы Хайфа и Одесса намерены активизировать сотрудничество – встреча посла Корнийчука с мэром

Активизация контактов между городами-побратимами Хайфой и Одессой, а также возможность реализации перспективных двусторонних проектов в различных сферах стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Хайфы Эйнат Калиш-Ротем. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили возможности сотрудничества и реализации перспективных проектов в рамках украинского-израильских отношений в сфере экономики, инвестиций, культуры. Было договорено активизировать двусторонние контакты и наладить сотрудничество между городами-побратимами Хайфой и Одессой. В частности, провести онлайн конференцию торгово-промышленных палат, которые действуют при мэриях двух городов», - говорится в сообщении.

Посол Украины отметил необходимость возобновления выездных консульских приёмов с целью обслуживания граждан, особенно пожилого возраста, проживающих в Хайфе.

«Стороны также затронули вопросы работы Международного аэропорта Хайфа и возможностей установления авиасообщения между Хайфой, Киевом и Одессой», - подчёркивает Посольство.