Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

Международный фестиваль Leopolis Jazz Fest пройдет во Львове 24-28 июня с соблюдением карантинных мер, сообщила исполнительный директор фестиваля Наталья Горбачевская.

"Мы будем уменьшать количество гостей в два раза, будем всех тестировать и делать акцент на онлайн-трансляциях, чтобы большое количество людей смогло посмотреть концерты дистанционно. В этом году к фестивалю готовятся не только организаторы, но и зрители: всем нужно будет прийти заблаговременно, пройти тест на коронавирус, а зрителям из пикниковой зоны нужно будет предварительно зарегистрироваться", - сказала Горбачевская на пресс-конференции в среду.

По ее словам, количество зрителей в партере и пикниковых зонах сократят наполовину. Тестирование на COVID-19 будет касаться всех гостей, купивших билеты на концерты фестиваля. Тестирование будут проходить и музыканты, члены оргкомитета, подрядных организаций. В случае позитивного теста или повышенной температуры зрителей не будут допускать в концертные зоны, а организаторы обещают вернуть деньги за билет.

Как сообщил арт-директор фестиваля Алексей Коган, хедлайнерами фестиваля в этом году станут британский певец Seal, американские исполнители Крис Ботти, Камаси Вашингтон, Винтон Марсалис, а также израильский музыкант Авишаи Коэн.