События

16:07 12.05.2021

Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

1 мин читать
Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

Международный фестиваль Leopolis Jazz Fest пройдет во Львове 24-28 июня с соблюдением карантинных мер, сообщила исполнительный директор фестиваля Наталья Горбачевская.

"Мы будем уменьшать количество гостей в два раза, будем всех тестировать и делать акцент на онлайн-трансляциях, чтобы большое количество людей смогло посмотреть концерты дистанционно. В этом году к фестивалю готовятся не только организаторы, но и зрители: всем нужно будет прийти заблаговременно, пройти тест на коронавирус, а зрителям из пикниковой зоны нужно будет предварительно зарегистрироваться", - сказала Горбачевская на пресс-конференции в среду.

По ее словам, количество зрителей в партере и пикниковых зонах сократят наполовину. Тестирование на COVID-19 будет касаться всех гостей, купивших билеты на концерты фестиваля. Тестирование будут проходить и музыканты, члены оргкомитета, подрядных организаций. В случае позитивного теста или повышенной температуры зрителей не будут допускать в концертные зоны, а организаторы обещают вернуть деньги за билет.

Как сообщил арт-директор фестиваля Алексей Коган, хедлайнерами фестиваля в этом году станут британский певец Seal, американские исполнители Крис Ботти, Камаси Вашингтон, Винтон Марсалис, а также израильский музыкант Авишаи Коэн.

Теги: #львов #тестирование #covid_19 #фестиваль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 12.05.2021
Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

12:52 12.05.2021
В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

09:24 12.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 159,6 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 159,6 млн - университет Хопкинса

07:58 11.05.2021
Два человека пострадали на пожаре во Львове, спасено 112, эвакуировано 45 жителей многоэтажки

Два человека пострадали на пожаре во Львове, спасено 112, эвакуировано 45 жителей многоэтажки

23:27 10.05.2021
Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

16:11 10.05.2021
Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19

Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19

12:22 10.05.2021
В странах Балтии продолжается снижение суточного прироста заражений COVID-19

В странах Балтии продолжается снижение суточного прироста заражений COVID-19

10:33 10.05.2021
В Киеве за сутки 8 жертв COVID-19, заболел 101 человек

В Киеве за сутки 8 жертв COVID-19, заболел 101 человек

09:11 10.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Хопкинса

13:36 09.05.2021
В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для дачи показаний

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили позиции Нацгвардии в зоне ООС

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для дачи показаний

Образовательные потери за время пандемии составили около 8%, но их можно восполнить - Шкарлет

Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

Города-побратимы Хайфа и Одесса намерены активизировать сотрудничество – встреча посла Корнийчука с мэром

Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

Рада может до конца текущей сессии принять законопроект о территориальной обороне - нардеп Вениславский

По результатам обысков в "Спецжитлофонде" вручены подозрения трем лицам - прокуратура

Chesapeake пообещала первые дивиденды после выхода из банкротства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА