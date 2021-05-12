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15:51 12.05.2021

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

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Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину может состояться после 17 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ожидаем в ближайшее время, предварительно с 17 мая, получение вакцины Pfizer по COVAX и по прямому контракту", - сказал он журналистам в среду.

По словам министра, Минздрав технически готов максимально увеличить объемы суточной вакцинации от COVID-19, однако для этого "нужно большее количество вакцин".

"Вы знаете, что сейчас начали отгружать вакцины, которые нам задолжали по уже заключенным контрактам. Только за последние 10 дней прибыл 1 млн доз. Сейчас поступление вакцин должно увеличиться", - сказал он.

Степанов также сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает поступления вакцин от компаний Sinovac и AstraZeneca.

"Как только поступление вакцин возрастет, мы сразу же увеличим количество людей, которых будем вакцинировать. Мы можем в месяц вакцинировать 5-6 млн чел. в спокойном режиме. Главное, чтобы были вакцины и желающие вакцинироваться", - сказал Степанов.

Он также отметил, что Минздрав имеет "здоровый оптимизм" относительно предотвращения новой вспышки COVID-19 в результате пасхальных праздников.

"Я благодарен украинцам за то, что они прислушались к рекомендациям и на пасхальные праздники не было массовых походов в храмы. Количество людей, которые посещали храмы, согласно данным Нацполиции, было в восемь раз меньше, чем это происходило до эпидемии, – 793 тыс. чел. против 7 млн", - сказал он.

Теги: #вакцина #поставка #pfizer
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