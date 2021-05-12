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15:35 12.05.2021

По результатам обысков в "Спецжитлофонде" вручены подозрения трем лицам - прокуратура

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По результатам обысков в "Спецжитлофонде" вручены подозрения трем лицам - прокуратура

Уведомление о подозрении действующему и бывшему заместителю директора КП "Спецжитлофонд", а также директору подрядной организации вручены в среду по результатам проведения обысков в офисе КП, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в среду.

"По результатам следственных действий, начатых сегодня утром и в настоящее время продолжающихся в офисах коммунального предприятия "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах, вручено уведомление о подозрении трем лицам, а именно: заместителю КП "Спецжитлофонд"; бывшему заместителю КП "Спецжитлофонд"; директору подрядной фирмы", - написала она в Facebook в среду.

По словам Максимец, указанные лица подозреваются в завладении средствами городского бюджета, которые выделялись на строительство и реконструкцию инженерных сетей в сумме почти 10,5 млн грн.

"Кроме того, в ходе обысков изъята финансовая документация и черновые записи. Следственные действия продолжаются", - написала пресс-секретарь.

Как сообщалось, Подольская окружная прокуратура Киева совместно со столичным управлением спецрасследований Национальной полиции Украины начала обыски в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения денежными средствами на сумму более 10,5 млн грн.

По данным столичной прокуратуры со ссылкой на материалы следствия, в 2018-20 гг. между КП "Спецжитлофонд" и подрядной организацией был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. Руководитель подрядчика вступил в сговор с должностными лицами "Спецжитлофонда", которые подписали акты приемки выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качества. 12 мая 2021 года на основании постановления суда в помещениях "Спецжитлофонда", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной организацией, были начаты обыски с целью поиска доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах уголовных преступлений.

 

Теги: #обыск #спецжитлофонд #подозрение
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