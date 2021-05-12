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15:32 12.05.2021

Добровольческие бригады станут важной частью структуры теробороны Украины – замсекретаря СНБО Коваль

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Добровольческие бригады станут важной частью структуры теробороны Украины – замсекретаря СНБО Коваль

Добровольческие бригады станут важной частью структуры территориальной обороны Украины после принятия Верховной Радой законопроекта "О территориальной обороне", заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал-полковник Михаил Коваль.

"Структура территориальной обороны будет создаваться из 2-х компонентов – это бригады территориальной обороны, которые будут формироваться в областях и, соответственно, добровольческий компонент. Это очень важный компонент", - заявил Коваль во время своего выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в среду, 12 мая.

По его словам, добровольческие бригады будут входить в систему единого военного управления и подготовки.

"Они будут проходить сборы и получать задания в своей территориальной громаде по охране тех объектов территориальной обороны, где, соответственно, находятся эти громады", - сказал Коваль.

"Все добровольцы будут полностью защищены законом о территориальной обороне. (Для них – ИФ) там также есть понятия саботаж или использование специального оружия - обрезного или помпового. То есть после получения команды добровольцы смогут использовать такое оружие", - добавил он.

Коваль также отметил, что задачами добровольческих бригад станет охрана объектов на территориях своих громад и обеспечение перемещения по территории соответствующей громады военных подразделений и иных составляющих сектора безопасности и обороны.

Кроме того, добровольческие бригады будут отмобилизованы в войска территориальной обороны, которые, в свою очередь, будут укреплены на 10 тыс. человек, что необходимо для мобилизации и приведения в боевую готовность структуры территориальной обороны.

Он добавил, что при разработке законопроекта учитывался опыт Литвы и Польши.

По словам Коваля, уже в кратчайшие сроки законопроект о территориальной обороне будет вынесен на рассмотрение в Комитет по национальной безопасности и территориальной обороны, а после и в парламент. Указанный документ не будет противоречить Стратегии национальной безопасности Украины.

Теги: #тероборона #снбо #добровольцы
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