Вскоре будет подан первый иск от имени Порошенко против Гордона за клевету – адвокат Новиков

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ближайшее время подадут первый иск за клевету против Дмитрия Гордона, сообщил адвокат Илья Новиков.

"7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия. Именно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь", - цитирует Новикова пресс-служба "Евросолидарности".

Он отметил, что никто не обжалует право Гордона критически высказываться о политике Порошенко, однако "речь идет о злоупотреблении свободой слова". Адвокат отметил, что клевета, даже если он сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко в Гордона с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", - заявил Новиков.

"У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать - что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет. Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал", - отметил Новиков.