События

15:17 12.05.2021

Вскоре будет подан первый иск от имени Порошенко против Гордона за клевету – адвокат Новиков

2 мин читать
Вскоре будет подан первый иск от имени Порошенко против Гордона за клевету – адвокат Новиков

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ближайшее время подадут первый иск за клевету против Дмитрия Гордона, сообщил адвокат Илья Новиков.

"7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия. Именно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь", - цитирует Новикова пресс-служба "Евросолидарности".

Он отметил, что никто не обжалует право Гордона критически высказываться о политике Порошенко, однако "речь идет о злоупотреблении свободой слова". Адвокат отметил, что клевета, даже если он сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко в Гордона с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", - заявил Новиков.

"У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать - что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет. Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал", - отметил Новиков.

Теги: #адвокаты #порошенко #иск #гордон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 12.05.2021
ФГИ подал иск о признании права госсобственности на часть нефтепродуктопровода СЗН

ФГИ подал иск о признании права госсобственности на часть нефтепродуктопровода СЗН

12:21 09.05.2021
Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

19:38 08.05.2021
Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

10:28 06.05.2021
Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

13:01 05.05.2021
Четыре берлинских адвоката пожаловались в Генпрокуратуру ФРГ на пытки в Беларуси

Четыре берлинских адвоката пожаловались в Генпрокуратуру ФРГ на пытки в Беларуси

10:54 01.05.2021
Порошенко призывает власть отреагировать на санкции России против официальных лиц Евросоюза

Порошенко призывает власть отреагировать на санкции России против официальных лиц Евросоюза

20:11 29.04.2021
Порошенко: резолюция Европарламента о возможных последствиях для России в случае вторжения в Украину – первый шаг к формированию пакета "адских санкций"

Порошенко: резолюция Европарламента о возможных последствиях для России в случае вторжения в Украину – первый шаг к формированию пакета "адских санкций"

20:10 27.04.2021
Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

17:56 27.04.2021
Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

17:31 27.04.2021
Порошенко призвал Раду поддержать постановление "Евросолидарности" о доступе украинцев к прививкам и качественному лечению

Порошенко призвал Раду поддержать постановление "Евросолидарности" о доступе украинцев к прививкам и качественному лечению

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для дачи показаний

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили позиции Нацгвардии в зоне ООС

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для дачи показаний

Образовательные потери за время пандемии составили около 8%, но их можно восполнить - Шкарлет

Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

Города-побратимы Хайфа и Одесса намерены активизировать сотрудничество – встреча посла Корнийчука с мэром

Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

Ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину возможна после 17 мая – Степанов

Рада может до конца текущей сессии принять законопроект о территориальной обороне - нардеп Вениславский

По результатам обысков в "Спецжитлофонде" вручены подозрения трем лицам - прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА