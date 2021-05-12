События

15:16 12.05.2021

Кабмин создал Каменец-Подольский инклюзивный институт

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Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о создании Каменец-Подольского государственного инклюзивного института.

В частности, Кабмин одобрил создание Каменец-Подольского государственного инклюзивного института с отнесением его к сфере управления Министерства образования и науки.

Также правительство реорганизовало Подольский специальный научно-реабилитационный социально-экономический колледжа путем присоединения его к созданному институту.

Теги: #вуз #создание #инклюзивность
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