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15:14 12.05.2021

ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы гражданина Молдовы, предлагавшего взятку за снятие ареста с судна Sky Moon

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ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы гражданина Молдовы, предлагавшего взятку за снятие ареста с судна Sky Moon

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к 5 годам лишения свободы гражданина Молдовы, пытавшегося подкупить военного прокурора, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"12 мая 2021 года приговором Высшего антикоррупционного суда гражданин Молдовы, уличенный в предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $75 тыс. военному прокурору Южного региона Украины, приговорен к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении на странице САП в Фейсбук.

По информации САП, гражданин Молдовы в декабре 2016 года предложил военному прокурору взятку за снятие ареста с судна "Sky Moon", задержанного во время проведения военной прокуратурой Южного региона Украины досудебного расследования, а также с груза - товарной партии технической соды. Задержали его сразу после предоставления неправомерной выгоды.

"Приговором суда, который согласился с доводами прокурора САП и детективов НАБУ, гражданин Молдовы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины и осужден к 5 годам лишения свободы со специальной конфискацией $75 тыс.", - информируют в САП.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Как сообщалось, судно Sky Moon (флаг - Танзания) было задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Следствие установило, что капитан судна, действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя. В нарушение требований международного права и законодательства Украины капитан перемещал в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

Представитель судовладельца в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора, чтобы урегулировать вопрос с уголовным производством.

17 марта 2017 года стало известно, что всем членам экипажа судна Sky Moon запрещен въезд в Украину сроком на три года. Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз – конфисковать в доход Украинского государства. В 2018 года Госпогранслужба сообщила, что судно будет передано Военно-морским силам Украины.

Теги: #молдаванин #приговор #вакс
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