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15:02 12.05.2021

Профильный комитет предлагает Раде принять в первом чтении законопроекты, поддерживающие украинское книгоиздание

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Профильный комитет предлагает Раде принять в первом чтении законопроекты, поддерживающие украинское книгоиздание

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроекты, поддерживающие отечественное книгоиздание, сообщила заместитель главы комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Рекомендовали принять за основу законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс о поддержке отечественного книгоиздания" №5238 и "О внесении изменений в Таможенный кодекс о поддержке отечественного книгоиздания" №5239",- написала Кравчук в Фейсбуке после заседания комитета в среду.

По словам народного депутата, в настоящее время украинское книгоиздание находится в кризисной ситуации, себестоимость украинской книги значительно выше, чем изданной в России, чем и объясняется засилие российских книг на украинском рынке. "Поскольку это проблема не только издателей, но и всего государства - бороться с засильем российских книг и наглого контрафакта на полках наших магазинов можно только через интерес потребителя покупать качественное украинское", - сказала Кравчук.

Замглавы комитета подчеркнула, что принятие законопроектов поможет оптимизировать процесс создания конкурентоспособной по стоимости отечественной книги.

Народный депутат рассказала, что авторы законопроектов предлагают временно, до 1 января 2026 года, освободить издательства от уплаты налога на прибыль при условии направления суммы налога на переоснащение издательской базы, разработку и внедрение новейших технологий изготовления книг, а также освободить от уплаты НДС операции по импорту полиграфического оборудования издательствами, издательскими организациями и полиграфическими предприятиями.

Кравчук отметила, что законодатели также временно до 1 января 2026 года предлагают освободить от налога на ввозную пошлину оборудование, которое импортируют издательства для изготовления книжной продукции, с четким перечнем видов такой продукции.

Теги: #законопроект #книгоиздательство
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