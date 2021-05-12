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14:04 12.05.2021

Украина и Израиль договорились продолжить консультации по вопросу паспортов вакцинации – Посольство

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Украина и Израиль договорились продолжить консультации по вопросу паспортов вакцинации – Посольство

Официальный Киев и Иерусалим проведут дополнительные совместные межведомственные мероприятия, направленные на нормирование документов относительно паспортов вакцинации от COVID-19. Об этом было договорено в ходе онлайн встречи заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко с руководителем департамента международных связей Минздрава Израиля Ашером Салмоном при участии посла Украины Евгения Корнийчука, сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Большое внимание уделено вопросам взаимного признания официальных свидетельств о вакцинации от COVID-19 - паспортов о вакцинации. В этом контексте договорено провести дополнительные совместные межведомственные мероприятия, направленные на нормирование документов и обеспечение соответствующего технического сопровождения по их распознаванию», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили пути взаимодействия в вопросах вакцинации от COVID-19 уязвимых слоёв населения, сверили позиции по подготовке к празднованию в сентябре этого года еврейского Нового года Рош-а-Шана.

Встреча состоялась при содействии Посольства Украины по инициативе израильской стороны.

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Интерфакс-Украина
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