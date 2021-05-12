Темпы вакцинации от Covid-19 в Украине растут - глава Ассоциации анестезиологов

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине растут, заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров.

"Темпы вакцинации зависят от количества вакцин. 9 мая мы получили очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Дополнительно 1,4 млн доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. 500 тыс. доз Pfizer должны прибыть в Украину в мае-июне", - сказал он журналистам.

Дубров напомнил, что общее количество ожидаемых Украиной в соответствии с заключенными контрактами вакцин составляет 42 млн доз.

В то же время растет доверие к вакцинации – в частности, по сравнению с февралем оно выросло на 10%.

"В течение следующей недели - двух увидим положительную динамику по количеству вакцинации. Технические возможности есть, инфраструктура и логистика - все это отработано, поэтому технически несколько сотен - тысяч вакцинаций в стране в день можно выполнять", - считает Дубров.