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13:16 12.05.2021

Темпы вакцинации от Covid-19 в Украине растут - глава Ассоциации анестезиологов

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Темпы вакцинации от Covid-19 в Украине растут - глава Ассоциации анестезиологов

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине растут, заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров.

"Темпы вакцинации зависят от количества вакцин. 9 мая мы получили очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Дополнительно 1,4 млн доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. 500 тыс. доз Pfizer должны прибыть в Украину в мае-июне", - сказал он журналистам.

Дубров напомнил, что общее количество ожидаемых Украиной в соответствии с заключенными контрактами вакцин составляет 42 млн доз.

В то же время растет доверие к вакцинации – в частности, по сравнению с февралем оно выросло на 10%.

"В течение следующей недели - двух увидим положительную динамику по количеству вакцинации. Технические возможности есть, инфраструктура и логистика - все это отработано, поэтому технически несколько сотен - тысяч вакцинаций в стране в день можно выполнять", - считает Дубров.

 

Теги: #вакцинация #темп
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