События

13:12 12.05.2021

ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

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ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

Государственные фискальная служба в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА. Речь идет о неуплате налогов в размере около 20 млн грн.

Правоохранители подозревают должностное лицо КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

 

Теги: #кгга #обыски #департамент #гфс
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