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13:06 12.05.2021

Литва намерена помочь Украине с вакцинацией от COVID-19 – спикер Сейма

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Литва намерена помочь Украине с вакцинацией от COVID-19 – спикер Сейма

Литва готова помочь Украине в вопросе вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить вакцину, в частности, для жителей Донбасса, сообщила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Мы не обошли стороной тему Ковида и вакцинации. Я уверила, що мы также приобщимся к вакцинации в Украине. Очень символично, но мы хотим, чтобы эта вакцина помогла в районах Донбасса", - сказала Чмилите-Нильсен на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым в среду.

Разумков, в свою очередь, поблагодарил спикера литовского Сейма за позицию, которую занимает Литва в отношении территориальной целостности и обороноспособности Украины, за помощь, которую Украина получает "и в плане гуманитарной помощи, и в плане вакцинации, и в плане других совместных наработок", которые существуют между парламентами Украины и Литвы и группами дружбы обоих государств.

"У наших стран совместная позиция на различных международных площадках: ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, ООН и много других, где, даже если нет Украины, то мы видим поддержку со стороны Литвы. Есть важные вопросы, в которых мы чувствуем помощь в достижении общих целей - это и сотрудничество в рамках Европейского Союза, и в рамках НАТО, реализация тех заданий, которые стоят перед украинским парламентом и Украиной в целом", - сказал председатель Рады.

Теги: #вакцинация #помощь #украина #литва
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