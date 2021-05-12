В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

Показатели роста заболеваемости коронавирусом в ФРГ снижаются, на 100 тысяч человек приходится 107,8 нового случая заражения в неделю, заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"Цифры постепенно снижаются, в настоящее время индекс заболеваемости составляет 107,8", - сообщил Вилер.

По его данным, из граждан Германии "10% уже полностью привиты, примерно треть уже получила один компонент прививки".

"Но до тех пор, пока мы не возьмем вирус полностью под контроль, нужно, чтобы уровень иммунной защиты населения повысился", - сказал он.

Вилер добавил, что этого можно добиться вакцинацией и наличием в обществе переболевших коронавирусом и выздоровевших граждан.