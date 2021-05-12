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12:47 12.05.2021

В Украине усилят меры безопасности с началом курортного сезона – МВД

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В Украине усилят меры безопасности с началом курортного сезона – МВД

Министерство внутренних дел Украины к началу курортного сезона усилит меры безопасности. Особое внимание будет уделено безопасности пассажирских перевозок, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании.

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности, особенно на загруженных транспортом украинских дорогах. Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками", - объяснил Яровой, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Кроме того, МВД сосредоточится на противопожарных мерах и на обеспечении безопасности детей в период летних каникул в местах массового отдыха и оздоровления, а также во время экскурсий, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что уже проведена превентивная работа по безопасности дорожного движения, что позволило в праздничные дни на 12% сократить количество погибших и травмированных в результате ДТП и на 17% - с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подчеркнул, что особое внимание во время курортного сезона нужно обратить на побережье у района проведения Операции объединенных сил и окрестностей.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что с середины мая ожидается рост пассажиропотока и выезда украинцев на отдых преимущественно через пункты пропуска воздушного сообщения. Сейчас осуществляется около 250 рейсов в сутки, прогнозируется увеличение на 30%.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что пожароопасный период начался, но пока ситуация с пожарами в природных экосистемах остается контролируемой.

"С начала года в природных экосистемах ликвидировано почти 9,5 тыс. пожаров, к тушению которых привлекалось около 38 тыс. спасателей и более 10 тыс. единиц техники", - рассказал он.

Теги: #пляжный #безопасность #сезон
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