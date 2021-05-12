В Черниговской области стартовали учения теробороны

Плановые двухнедельные учебные сборы по территориальной обороне начались в среду в Черниговской области, в них принимают участие две тысячи военнообязанных оперативного резерва второй очереди и резервистов 119-й отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север", сообщает пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.

"Собранный личный состав организационного ядра начал подготовку для развертывания бригад в полном составе. В течение двух дней резервисты будут прибывать в ячейки территориальной обороны. Все они будут обеспечиваться питанием, формой, средствами гигиены, оружием, боеприпасами", - сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко, которая по должности возглавляет территориальную оборону области.

"Сформированные подразделения начнут плановые занятия по боевой подготовке, также в программе учений - тренировки штабов для отработки охраны государственной границы, важных объектов и коммуникаций и поддержания правового режима военного положения на мирной территории", - рассказала она.

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.

Базовые лагеря размещаться в пределах всех пяти районов области - Черниговского, Нежинского, Прилукского, Новгород-Северского и Корюковского – а также непосредственно в городе Чернигове. Учебные сборы финансируются из государственного, областного бюджетов, территориальными громадами и с привлечением волонтерской и благотворительной помощи.