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12:37 12.05.2021

Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

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Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

За период майских мероприятий и праздников правоохранители зафиксировали несколько происшествий, связанных с использованием запрещенной символики, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на селекторном совещании.

"Хочу поблагодарить полицейских, в частности Одессы, Закарпатья, Львовской, Запорожской, Луганской областей, которые вовремя среагировали и прекрасно сработали. Не дали "разгуляться" нарушителям и возбудить ситуацию. Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, потушили. Всего только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов", - рассказал Клименко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в свою очередь отметил, что подразделения системы МВД справились с поставленными задачами. Он отметил, что в ночь с 1 на 2 мая состоялось богослужения в 13 975 храмах по случаю Пасхи. Общее количество верующих, принявших участие - более 1 млн. 327 тыс. человек. Публичную безопасность обеспечивало 30,2 тыс. правоохранителей.

"Что касается 7-й годовщины трагических событий в Одессе, то публичную безопасность обеспечивали 2,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, привлекались 600 полицейских и 500 гвардейцев из других регионов", - сказал он.

Яровой также сообщил, что в День памяти и примирения прошло 435 мероприятий, в которых приняло участие более 14 тыс. человек. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло 729 мероприятий, участие приняли 62,2 тысячи человек, безопасность обеспечивали более 12,5 тыс. правоохранителей.

Теги: #символика #уголовные_дела #праздники
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