Хомчак: Украина - лидер среди стран-претендентов в выполнении заданий для вступления в НАТО

Вооруженные силы Украины находятся на первом месте среди вооруженных сил всех стран-претендентов по выполнению заданий, необходимых для вступления в НАТО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Я вам хочу с гордостью сказать, что мы, военные, сегодня по выполнению заданий для возможности вступления Украины в НАТО, наверное, находимся на первом месте", - сказал Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"Более того, общаясь в главнокомандующими или начальниками Генеральных штабов стран-членов НАТО, я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили из заданий ко вступлению в НАТО, еще далеко не все страны выполнили, которые уже приняты, особенно те, которых принимали в последнее время - они еще и близко не выполнили те задания, которые выполнили мы", - добавил он.