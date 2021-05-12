В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

В ближайшие сутки большая часть территории Украины, кроме юго-востока, останется в прохладной воздушной массе, в зоне атмосферных фронтов дожди вероятны лишь на востоке, северо-востоке и западе страны, сообщил Укгидрометцентр.

Ночью на Закарпатье, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях, днем в западной части Украины - кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, на Закарпатье до 12° тепла; днем 14-19°, в восточных и юго-восточных областях 19-24°.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 мая самая высокая температура днем была +29,9 в 1996г., самая низкая ночью -0,8 в 1900г.

В пятницу, 14 мая, в западных, северных и большинстве центральных областей небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°; днём 18-23°, в восточных и местами южных областях 24-29°.

В Киеве в пятницу небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

12 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 11-16°, в Днепре, в пределах Киева, 14°.