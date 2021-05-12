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11:42 12.05.2021

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

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МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей.

"Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины", - указывается в комментарии спикера МИД Украины, обнародованном в среду.

В министерстве отмечают, что участие в выборах в Госдуму РФ украинских граждан с навязанными оккупационной администрацией российскими паспортами ставит под сомнение их легитимность.

"Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - настаивают в МИД Украины.

"Призываем граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавили в министерстве.

Теги: #единая_россия #ордло #мид
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