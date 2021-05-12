События

11:25 12.05.2021

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

1 мин читать
ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Сегодня Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отпору вооруженной агрессии... Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%, а вот дальше, когда начинается бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти, это покажет только бой", - сказал Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

Теги: #всу #отпор #хомчак #агрессия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 08.05.2021
Скончался военнослужащий, раненный под с. Зайцево 28 апреля

Скончался военнослужащий, раненный под с. Зайцево 28 апреля

10:15 07.05.2021
Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях масштабных учений США в Европе "Defender Europe-21"

Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях масштабных учений США в Европе "Defender Europe-21"

23:30 06.05.2021
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

22:55 06.05.2021
На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

18:11 06.05.2021
На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

17:16 06.05.2021
Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

16:38 06.05.2021
В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

18:33 04.05.2021
Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

17:48 02.05.2021
Российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили условия перемирия

Российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили условия перемирия

12:23 02.05.2021
За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина нуждается в усилении ПВО – глава Минобороны

Хомчак: Украина - лидер среди стран-претендентов в выполнении заданий для вступления в НАТО

В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

64% украинцев против введения рынка земли в Украине, 79% против продажи иностранцам – опрос

Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА