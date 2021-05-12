ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Сегодня Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отпору вооруженной агрессии... Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%, а вот дальше, когда начинается бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти, это покажет только бой", - сказал Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.