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10:57 12.05.2021

64% украинцев против введения рынка земли в Украине, 79% против продажи иностранцам – опрос

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64% украинцев против введения рынка земли в Украине, 79% против продажи иностранцам – опрос

Более трех четвертей (77%) украинцев убеждены, что решение о введении в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года.

64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против введения в Украине рынка сельхозземель, 36% поддержали бы эту инициативу.

79% респондентов против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу лишь 15%.

При этом об открытии рынка сельхозземель с 1 июля 2021 года знают две трети опрошенных (46% - много слышали об этом, 32% - что-то слышали), а 22% ничего за этим не знают. Последних больше среди молодых опрошенных, жителей городов и тех, кто не имеет земельного пая.

Треть опрошенных считают, что наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка обращения земель сельскохозяйственного назначения имеют президент и Верховная Рада. Лишь 12% считают, что на это решение повлияло правительство страны.

В ходе исследования было методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Теги: #рынок_земли #соцопрос
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