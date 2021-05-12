В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

Подольская окружная прокуратура Киева со столичным управлением спецрасследований Национальной полиции Украины проводят обыски в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения денежными средствами на сумму более 10,5 млн грн.

Как сообщает в среду пресс-служба Киевской городской прокуратуры со ссылкой на материалы следствия, в 2018-20 гг. между КП "Спецжитлофонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. Руководитель подрядной организации вступил в сговор с должностными лицами "Спецжитлофонда", которые подписали акты приема выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качестве.

12 мая 2021 года на основании постановления суда в помещениях "Спецжитлофонда", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной фирмой, начаты обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений, говорится в сообщении.