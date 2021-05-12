События

10:51 12.05.2021

Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

2 мин читать
Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

Россия не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от границы Украины, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, - Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал он на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

Таран указал, что на теперешнее время отведенное количество войск становит около 4 тыс. военнослужащих.

"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - добавил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина пока не видит угрозы наступления России с территории Беларуси, но у Генерального штаба Вооруженных сил есть план реагирования на такой случай.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск - с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Беларуси. Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал он.

Теги: #россия #граница #войска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:42 11.05.2021
ЕС солидарен с Чехией и Болгарией в ситуации с Россией – Боррель

ЕС солидарен с Чехией и Болгарией в ситуации с Россией – Боррель

02:00 11.05.2021
Группа восточноевропейских стран раскритиковала Россию за действия на мировой арене

Группа восточноевропейских стран раскритиковала Россию за действия на мировой арене

07:47 10.05.2021
США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

18:03 09.05.2021
На границе сектора Газа и Израиля вспыхнули порядка 20 пожаров

На границе сектора Газа и Израиля вспыхнули порядка 20 пожаров

02:50 08.05.2021
Вашингтону и Москве нужно обсуждать виды вооружений, которые не регулируются нынешними соглашениями - адмирал США

Вашингтону и Москве нужно обсуждать виды вооружений, которые не регулируются нынешними соглашениями - адмирал США

07:28 06.05.2021
Среди возможных мест встречи Путина и Байдена называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку

Среди возможных мест встречи Путина и Байдена называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку

06:06 06.05.2021
Кулеба: Россия может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

Кулеба: Россия может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

05:24 06.05.2021
Кулеба считает, что встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Киева

Кулеба считает, что встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Киева

20:43 05.05.2021
Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

04:36 04.05.2021
Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение

Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина нуждается в усилении ПВО – глава Минобороны

Хомчак: Украина - лидер среди стран-претендентов в выполнении заданий для вступления в НАТО

В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

64% украинцев против введения рынка земли в Украине, 79% против продажи иностранцам – опрос

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА