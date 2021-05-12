События

10:44 12.05.2021

В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

1 мин читать
В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"627 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 199 802). …16 летальных случаев от вируса (всего 4854)", - написал Кличко в Telegram-канале в среду.

Госпитализированы в больницы столицы 69 больных COVID-19.

Выздоровели за сутки 864 человека. Всего коронавирус преодолели 129072 жителя Киева.

 

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 12.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

21:54 11.05.2021
Парламент Франции не поддержал инициативу Макрона о введении коронавирусных "пропусков"

Парламент Франции не поддержал инициативу Макрона о введении коронавирусных "пропусков"

20:10 11.05.2021
Бельгия продолжит смягчать коронавирусные ограничения

Бельгия продолжит смягчать коронавирусные ограничения

17:09 11.05.2021
ВБ одобрил выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

ВБ одобрил выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

14:50 11.05.2021
Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

14:39 11.05.2021
В выходные дни могут вакцинировать от Covid-19 тех, кто записан через приложение "Дия" - совещание у Зеленского

В выходные дни могут вакцинировать от Covid-19 тех, кто записан через приложение "Дия" - совещание у Зеленского

12:06 11.05.2021
В Киеве разоблачили организаторов международной преступной группы, которая через интернет-сайт пыталась продать в Индию фейковые вакцины Pfizer

В Киеве разоблачили организаторов международной преступной группы, которая через интернет-сайт пыталась продать в Индию фейковые вакцины Pfizer

11:22 11.05.2021
Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

10:58 11.05.2021
Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

10:41 11.05.2021
Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина нуждается в усилении ПВО – глава Минобороны

Хомчак: Украина - лидер среди стран-претендентов в выполнении заданий для вступления в НАТО

В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

64% украинцев против введения рынка земли в Украине, 79% против продажи иностранцам – опрос

Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА