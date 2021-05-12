В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"627 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 199 802). …16 летальных случаев от вируса (всего 4854)", - написал Кличко в Telegram-канале в среду.

Госпитализированы в больницы столицы 69 больных COVID-19.

Выздоровели за сутки 864 человека. Всего коронавирус преодолели 129072 жителя Киева.