Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

Украина не ставит целью достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства, цитирует управление прессы и информации Министерства обороны Украины руководителя ведомства Андрея Тарана.

"Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к решению оборонных задач гражданских институтов и мощного сопротивления", - сказал Таран во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", комментируя положения стратегии военной безопасности.

По словам руководителя оборонного ведомства, в стратегии определена модель организации комплексной обороны. "Она предусматривает заблаговременное планирование и подготовку, развертывание теробороны, отпор и сдерживания вооруженной агрессии. Также применение сил обороны, военного резерва, сопротивления и всех мобилизационных ресурсов и, наконец, постконфликтное урегулирование", - рассказал он.

Действующая стратегия национальной безопасности Украины, в отличие от предыдущих документов, отметил министр, определяет основы не только планирования обороны государства, но и развития сил обороны.

Таран рассказал, что планирование обороны государства и развитие сил обороны предусматривают совершенствование системы управления войсками и оружием, развитие военно-морских возможностей, противовоздушной обороны, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, беспилотных и роботизированных комплексов, совершенствование систем мобилизации, территориальной обороны и сопротивления.