В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

В Ивано-Франковске полиция начала расследование по факту взрыва автомобиля на ул. Галицкой, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"11 мая около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки BMW Х5. … Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу", - указывается в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.