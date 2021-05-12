События

09:52 12.05.2021

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

1 мин читать
В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

В Ивано-Франковске полиция начала расследование по факту взрыва автомобиля на ул. Галицкой, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"11 мая около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки BMW Х5. … Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу", - указывается в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Теги: #автомобиль #гранатомет #ивано_франковск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 19.04.2021
McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

23:43 31.03.2021
На округе №87 в Ивано-Франковской области минировали один из избирательных участков

На округе №87 в Ивано-Франковской области минировали один из избирательных участков

21:37 19.03.2021
В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

19:32 18.03.2021
Минобороны Украины запустило процесс разработки нового автомобиля для ВСУ

Минобороны Украины запустило процесс разработки нового автомобиля для ВСУ

16:41 17.03.2021
В Ивано-Франковске сокращается количество госпитализаций пациентов с COVID-19

В Ивано-Франковске сокращается количество госпитализаций пациентов с COVID-19

17:38 10.03.2021
В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

12:40 09.03.2021
Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

14:57 25.02.2021
"УЗ" пока продолжит выполнять рейсы в Ивано-Франковскую область, чтобы вывезти пассажиров

"УЗ" пока продолжит выполнять рейсы в Ивано-Франковскую область, чтобы вывезти пассажиров

14:03 25.02.2021
В Ивано-Франковске на время локдауна вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

В Ивано-Франковске на время локдауна вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

09:38 23.02.2021
Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов – Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

Более 3 тыс. украинцев отдохнуло в эмирате Рас-эль-Хайма в первом квартале 2021 года

Дорожники начали ремонт дороги к главной природной жемчужине Полесья в Ровенской области

Число заражений COVID-19 в мире превысило 159,6 млн - университет Хопкинса

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Совбез ООН обсудит в среду эскалацию палестино-израильского конфликта – СМИ

Завершение реформы децентрализации зависит от актуализации законодательства Украины - Чернышев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА