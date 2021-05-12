Более 3 тыс. украинцев отдохнуло в эмирате Рас-эль-Хайма в первом квартале 2021 года

В Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты) за первый квартал 2021 года отдохнуло 3005 украинцев, тогда как в 2019 году таких путешественников было 9 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Департаменте по развитию туризма этого эмирата.

"Мы рассчитываем, что число украинских туристов вырастет в этом году в разы, в том числе благодаря запуску рейса МАУ в аэропорт Рас-эль-Хайма, от которого до локаций около 20 минут езды", – сообщила вице-президент департамента Алка Винтер.

По ее словам, Рас-эль-Хайма сейчас одно из самых активно развивающихся туристических направлений в мире. "Прошлый год стал стрессовым для сферы туризма. Но если в целом в мире было отмечено падение потоков на 60%, то в нашем регионе – на 27%, с 1,1 млн туристов в 2019 до 803 тыс. в 2020 году", - сообщила она.

Винтер указала, что в Рас-эль-Хайма ставят цель достичь показателей 3 млн туристов в год к 2025 году.

Среди международных туристов лидируют посетители из Великобритании, Германии, Индии, стран Центральной и Восточной Европы. При этом в департаменте именно в туристах из стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины, видят большой потенциал.

Винтер отметила, что туризм в доле ВВП ОАЭ занимает 12%. "В нашем эмирате показатель пока ниже, 5%. Мы стремимся повысить вдвое в ближайшие годы", - уточнила она.

Говоря об отдыхе, Винтер отметила, что их предложение охватывает море, горы и пустыню. Остров Марджа – свободная экономическая зона, благодаря этому здесь быстро реализуются новые гостиничные проекты. "Сейчас на различной стадии реализации 20 проектов, представляющие международные гостиничные бренды, номерной фонд до 2022 года вырастет до 15 тыс.", - сообщила вице-президент департамента.

Большое внимание уделяется созданию инфраструктуры для активного отдыха: от каякинга в мангровых джунглях до гольфа в пустыне. В частности, на горе Джебель Джейс открыт парк экстремальных развлечений, с маршрутами для хайкинга.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в июне 2021 года запускает рейсы в г. Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам - на Boeing 737-800 (NG). Самолет рассчитан на 186 мест.

Рас-эль-Хайма лежит на севере Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива. Разделен бухтой на две части - старую и новую.

Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в сорока минутах езды от г. Дубай и в трех часах езды от г. Абу-Даби.