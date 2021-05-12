Число заражений COVID-19 в мире превысило 159,6 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 159 млн 697 тыс. 341, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 317 тыс. 685 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 32 млн 778 тыс. 621 инфицированный COVID-19, зафиксировано 582 тыс. 845 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 348 тыс. 421 и достигло 23 млн 340 тыс. 928, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 205 человек составило 254 тыс. 197.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 282 тыс. 705 заболевших, из них умерло 425 тыс. 540 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 427,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 794 человека, Индии - 183, Бразилии - 1 тыс. 991.