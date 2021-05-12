Совбез ООН обсудит в среду эскалацию палестино-израильского конфликта – СМИ

Совет безопасности ООН соберется в среду для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники.

"Совет Безопасности ООН соберется в среду в частном порядке, чтобы обсудить самую серьезную вспышку боевых действий с 2019 года между Израилем и вооруженными группировками в Газе, контролируемой исламистами ХАМАС", - пишет издание.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению "нарастающего насилия".

"Израильские силы безопасности должны проявлять максимальную сдержанность и калибровать применение силы. Неизбирательные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов неприемлемы", - заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд также призвал Палестину и Израиль к деэскалации ситуации.

"Немедленно прекратите огонь. Мы приближаемся к полномасштабной войне. Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Цена войны в Газе разрушительна и оплачивается обычными людьми. ООН работает со всеми сторонами, чтобы восстановить спокойствие. Немедленно прекратите насилие", - написал он в твиттере.

Тем временем неназванный высокопоставленный чиновник, которого цитирует The Jerusalem Post, заявил, что Израиль пока не готов вести переговоры о прекращении огня.

"ХАМАС выпустил кучу ракет, а затем, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им не нужно платить цену за обстрел Иерусалима", - сказал чиновник.

"Прекращение огня будет, когда мы будем готовы к этому", - добавил он.

Тем временем министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном "подчеркнул, что Израиль имеет право защищать свой суверенитет и не допустит попыток причинить вред своим гражданам", сообщают израильские СМИ.

Он заявил, что Израиль будет продолжать применять "тяжелую руку против террористов ХАМАСА".

"ХАМАС выбрал путь терроризма и выпустил более 600 ракет по гражданскому населению в Иерусалиме, столице Израиля, а также в центре Израиля и на юге страны, ранив десятки невинных людей и убив троих", - добавил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за проводимые на этой неделе ракетные обстрелы Израиля.

"Они заплатят очень большую цену", - приводят его слова израильские СМИ.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.