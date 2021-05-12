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05:03 12.05.2021

Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

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Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

Руководители разведывательных служб Южной Кореи и Японии провели встречу в Токио и обменялись мнениями по КНДР и другим двусторонним вопросам, сообщили в среду японские СМИ.

Глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) Пак Чи Вон встретился во вторник с директором управления разведки и исследований при кабинете министров Японии Такизава Хироаки.

Как сообщается, они обменялись мнениями по КНДР и другим двусторонним вопросам.

Отмечается, что Пак Чи Вон находится в Токио для трехсторонних переговоров с японским коллегой и директором национальной разведки США Эврил Хейнс.

По сообщениям японских СМИ, Хейнс после участия в трехсторонней встрече руководителей разведывательных служб может отправиться в Южную Корею.

Ожидается, что она посетит демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Кроме того, как сообщают японские СМИ, предпринимаются меры для ее встречи с президентом РК Мун Чжэ Ином и советником президента по нацбезопаности Су Хуном.

Между тем, NIS отказалась официально подтвердить эти данные агентству "Ренхап".

Тем временем правительственный источник южнокорейского агентства в Сеуле сообщил, что глава американской разведки, скорее всего, прибудет на авиабазу Осан поздно вечером в среду.

Теги: #япония #сша #кндр #южкорея
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