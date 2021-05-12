Иностранные военные атташе посетили позиции ВСУ на Донбассе

Район проведения операции объединенных сил посетили представители Киевской ассоциации военных атташе, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"11 мая в районе операции Объединенных сил состоялся рабочий визит представителей военно-дипломатических учреждений иностранных государств. В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Швеции в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберни, атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Дании в Украине капитан 1-го ранга Феликс Ебестад и атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегии в Украине подполковник Бойе Лилеруд ", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил членов иностранной делегации с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе ООС.

Делегация военных атташе посетила подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Источник:https://www.facebook.com/pressjfo.news/