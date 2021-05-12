Советник президента США по нацбезопасности осудил ракетные обстрелы ХАМАСом территории Израиля

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан обсудил со совим израильским коллегой Меиром Бен -Шаббатом ситуацию в Газе и Иерусалиме.

"Он (Салливан - ИФ) осудил продолжающиеся ракетные обстрелы ХАМАСом и другими террористическими группировками, в том числе Иерусалима и Тель-Авива. Он передал непоколебимую поддержку президентом безопасности Израиля и его законного права защищать себя и свой народ", - говорится в сообщении официального представителя Салливана Эмили Хорн, распространенном Белым домом.

Отмечается, что Салливан также сообщил о поддержке США шагов по восстановлению спокойствия.

Согласно сообщению, советник по нацбезопаности президента США также говорил с правительством Египта о ситуации в Газе и Иерусалиме.

"Они обсудили шаги по восстановлению спокойствия в ближайшие дни и договорились поддерживать тесную связь", - говорится в заявлении.