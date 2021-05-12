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00:49 12.05.2021

Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами

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Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами

Президент США Джо Байден сказал, что получил просьбы от очень многих лидеров стран о помощи с вакцинами от COVID-19 и обещал попробовать помочь им.

"По сути, около 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Попробуем", - сказал Байден, слова которого приводят западные СМИ.

По мнению президента США, "все страны в мире сейчас надеются, что мы поможем им справиться либо с недостаточным производством вакцин, либо просто с доступом к этим препаратам".

Теги: #страны #сша #вакцина
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