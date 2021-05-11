Медведчук заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться" – ОПЗЖ

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение, подтвердил, что находится в Украине и не собирается скрываться от правосудия.

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во вторник вечером.

Медведчук уверен, что выписанное ему генпрокурором Венедиктовой подозрение является политической расправой.

"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подытожил Медведчук.

Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/zajavlenie_viktora_medvedchuka.html