Женщина погибла близ Тель-Авива из-за ракетного обстрела из сектора Газа

Женщина погибла в израильском городе Ришон-ле-Цион неподалеку от Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает издание Haaretz.

По данным издания, она погибла после прямого попадания ракеты в ее дом.

Газета Times of Israel сообщает, что также под удар попали города Рамат-Ган, Сдот и Тайбе.

Боевики ХАМАС ранее заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. В этом городе сработали сирены воздушной тревоги.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.