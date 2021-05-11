Несколько жителей города близ Тель-Авива получили ранения в результате палестинского ракетного обстрела

Несколько жителей израильского города Холон близ Тель-Авива получили ранения в результате проведенного из сектора Газа ракетного обстрела, сообщает The Times of Israel.

Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. В этом городе сработали сирены воздушной тревоги.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.