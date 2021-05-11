Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины во вторник с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сводке.

Противник открывал огонь из минометов калибра 120 и 82мм, станковых противотанковых гранатометов, а также осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В то же время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 1,5 гектара территории в районе операции Объединенных сил и передали на уничтожение 1 взрывоопасный предмет.