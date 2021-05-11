ХАМАС угрожает запустить ракеты по Тель-Авиву

Боевики из палестинского движения ХАМАС предупредили, что готовы проводить ракетные обстрелы Тель-Авива, если Израиль не прекратит авиуаудары по сектору Газа.

"Если неприятель продолжит наносить удары по гражданским постройкам, то Тель-Авив ждет жесткий ракетный удар", - цитируют во вторник вечером израильские СМИ слова представителя боевого крыла ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль во вторник начал крупную операцию по нанесению ударов по сектору Газа. Ее цель - уничтожить ракетные пусковые установки, используемые ХАМАС. В этом движении же утверждают, что израильские военные ведут огонь по гражданским постройкам.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.