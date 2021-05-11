Бельгия продолжит смягчать коронавирусные ограничения

Бельгийский комитет по согласованию, в который входят руководители региональных и федеральной властей, договорился во вторник продолжать постепенную отмену ограничительных мер, введенных в стране в связи с пандемией COVID-19.

"Комитет определил обширный план на летний период. Мы смогли сделать это благодаря очень плодотворной кампании вакцинации, которую мы проводим. В последние недели мы сделали гигантские шаги. Это значительное достижение. Мы всё больше и больше приближаемся к нормальной жизни", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на пресс-конференции после состоявшегося совещания.

При этом он подчеркнул, что "будет больше свобод, но на определенных условиях". "Вакцинируйтесь! Это благодаря тем, кто вакцинировался, мы теперь можем обещать перспективу населению", - пояснил Де Кроо.

Он сообщил, что в стране в "группах риска" вакцину получили 8 человек из 10. Кроме того, удается удерживать общий порог около 500 госпитализаций в отделениях реанимации. Это, по словам главы федерального правительства, позволяет идти вперед в ослаблении ограничений.

С 9 июня рестораны и кафе вслед за открытием 8 мая террас смогут открыть для посетителей свои внутренние помещения, работа которых будет разрешена до 22:00 часов. Террасы смогут работать до 23:00.

Каждая семья сможет теперь приглашать четырех гостей сразу, не считая детей.

С постепенного возвращения в офисы начнется ослабление режима обязательной дистанционной работы.

Разрешаются культурные и зрелищные мероприятия, спортивные соревнования до 200 человек в закрытых помещениях при сидящей публике, наличии масок и соблюдении социальной дистанции. Под открытым небом можно собирать до 400 человек на таких же санитарных условиях.

К концу июня возобновится деятельность молодежных лагерей и ассоциаций с рекомендацией предварительного тестирования участников.

Начнет восстанавливаться практика проведения праздников и приемов. Расширится число участников свадебных и траурных церемоний. Возобновятся ярмарки, антикварные и "блошиные" рынки.

В июле, исходя из прогноза 60% вакцинированного населения с одной дозой вакцины, последуют новые послабления, которые будут расширяться постепенно.

Последний этап принятого во вторник комитетом по согласованию плана приходится на сентябрь и рассчитан на то, что 70% населения в возрасте старше 18 лет успеют получить вторую дозу вакцины, а в отделениях реанимации будет менее 500 пациентов.