События

20:10 11.05.2021

Бельгия продолжит смягчать коронавирусные ограничения

2 мин читать
Бельгия продолжит смягчать коронавирусные ограничения

Бельгийский комитет по согласованию, в который входят руководители региональных и федеральной властей, договорился во вторник продолжать постепенную отмену ограничительных мер, введенных в стране в связи с пандемией COVID-19.

"Комитет определил обширный план на летний период. Мы смогли сделать это благодаря очень плодотворной кампании вакцинации, которую мы проводим. В последние недели мы сделали гигантские шаги. Это значительное достижение. Мы всё больше и больше приближаемся к нормальной жизни", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на пресс-конференции после состоявшегося совещания.

При этом он подчеркнул, что "будет больше свобод, но на определенных условиях". "Вакцинируйтесь! Это благодаря тем, кто вакцинировался, мы теперь можем обещать перспективу населению", - пояснил Де Кроо.

Он сообщил, что в стране в "группах риска" вакцину получили 8 человек из 10. Кроме того, удается удерживать общий порог около 500 госпитализаций в отделениях реанимации. Это, по словам главы федерального правительства, позволяет идти вперед в ослаблении ограничений.

С 9 июня рестораны и кафе вслед за открытием 8 мая террас смогут открыть для посетителей свои внутренние помещения, работа которых будет разрешена до 22:00 часов. Террасы смогут работать до 23:00.

Каждая семья сможет теперь приглашать четырех гостей сразу, не считая детей.

С постепенного возвращения в офисы начнется ослабление режима обязательной дистанционной работы.

Разрешаются культурные и зрелищные мероприятия, спортивные соревнования до 200 человек в закрытых помещениях при сидящей публике, наличии масок и соблюдении социальной дистанции. Под открытым небом можно собирать до 400 человек на таких же санитарных условиях.

К концу июня возобновится деятельность молодежных лагерей и ассоциаций с рекомендацией предварительного тестирования участников.

Начнет восстанавливаться практика проведения праздников и приемов. Расширится число участников свадебных и траурных церемоний. Возобновятся ярмарки, антикварные и "блошиные" рынки.

В июле, исходя из прогноза 60% вакцинированного населения с одной дозой вакцины, последуют новые послабления, которые будут расширяться постепенно.

Последний этап принятого во вторник комитетом по согласованию плана приходится на сентябрь и рассчитан на то, что 70% населения в возрасте старше 18 лет успеют получить вторую дозу вакцины, а в отделениях реанимации будет менее 500 пациентов.

Теги: #коронавирус #бельгия #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:09 11.05.2021
ВБ одобрил выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

ВБ одобрил выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

14:50 11.05.2021
Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

14:39 11.05.2021
В выходные дни могут вакцинировать от Covid-19 тех, кто записан через приложение "Дия" - совещание у Зеленского

В выходные дни могут вакцинировать от Covid-19 тех, кто записан через приложение "Дия" - совещание у Зеленского

11:22 11.05.2021
Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

10:58 11.05.2021
Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

10:41 11.05.2021
Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

10:30 11.05.2021
Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

10:09 11.05.2021
За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

09:56 11.05.2021
СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

09:13 11.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов – Венедиктова

Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - указ

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

ПОСЛЕДНЕЕ

ХАМАС угрожает запустить ракеты по Тель-Авиву

В Израиле насчитали с понедельника более 600 запущенных из Газа ракет

Подозрение Медведчуку в госизмене это следствие политики Зеленского к действиям олигархов – Подоляк

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Главредом The Washington Post впервые стала женщина

Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

Подозрения нардепам Медведчуку и Козаку в госизмене направлены по месту их проживания и работы – глава СБУ

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

НАРДЕП КОЗАК, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРЕБЫВАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РФ – ГЛАВА СБУ

СБУ ВЫЯСНЯЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ МЕДВЕДЧУКА, НО ИМЕЕТ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ В УКРАИНЕ С 8-ГО МАЯ – БАКАНОВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА