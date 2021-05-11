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19:48 11.05.2021

В Израиле насчитали с понедельника более 600 запущенных из Газа ракет

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В Израиле насчитали с понедельника более 600 запущенных из Газа ракет

Свыше 600 ракет запустили палестинские боевики с понедельника с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщает во вторник израильский телеканал "Кан".

Отмечается, что как минимум пять из этих ракет попали в жилые дома на израильской территории.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что два человека погибли, еще несколько получили ранения в израильском городе Ашкелоне в результате попадания снаряда из сектора Газа в жилой дом.

Со своей стороны, боевое крыло палестинского движения ХАМАС сообщило, что в ходе обстрелов применило несколько ракет нового типа, одной из которых удалось преодолеть систему ПРО "Железный купол" в районе Ашкелона.

Наблюдатели отмечают, что как правило, применяемые палестинцами в Газе ракеты - самодельные. Их конструкция - несложная.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные усилят удары против палестинских боевиков в секторе Газа.

В свою очередь, израильское телевидение передавало, что, по его данным, в ХАМАС предложили Израилю перемирие, однако получили отказ, так как, по мнению израильской стороны, боевики еще не заплатили достаточную цену за свои действия.

Ранее сообщалось, что израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

Теги: #ближний_восток #ракеты #сектор_газа #израиль
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